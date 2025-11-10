  • Aiello del Friuli
lunedì 10 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Fincantieri, Cisint incontra il questore di Gorizia Di Ruscio
Fedriga: Ogni forma di intimidazione è inaccettabile, va condannata con fermezza
Cassaforte e elettrodomestici spariti, altri due furti nella Bassa
Intossicato dal monossido a Paularo: uomo soccorso con l’elicottero
Vandali in azione nell’Istituto Agrario di Pozzuolo del Friuli
Minacce agli assessori di Udine Venanzi e Marchiol: “Dimettetevi oppure…”
Torna San Martino in Osteria
Da Google Earth la svolta sul caso dell’ex postino scomparso a...
Arianna Zanetti nuova ceo e presidente di Hausbrandt Trieste
Lavoro: Rosolen, ora politiche attive concentrate su giovani e donne
Cronaca
Al centro del tavolo le presunte estorsioni nel mondo dei subappalti dei cantieri navali di Monfalcone

Fincantieri, Cisint incontra il questore di Gorizia Di Ruscio

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L'eurodeputata ed ex sindaco di Monfalcone, Annamaria Cisint, ha incontrato oggi, in Questura, a Gorizia, il questore Luigi Di Ruscio.

Sul tavolo potrebbe esserci la vicenda delle presunte estorsioni nel mondo dei subappalti alla Fincantieri denunciate da un lavoratore straniero, la cui testimonianza video è stata trasmessa nel corso del consiglio comunale monfalconese che ha poi visto l'approvazione bipartisan di una mozione promossa dalla stessa Cisint in cui si chiedeva all'azienda un cambio nei rapporti con il territorio.

Cisint si era riservata di far conoscere la testimonianza alla Commissione Parlamentare Antimafia, in un'audizione che potrebbe essere convocata nelle settimane prossime.

La scelta di presentare la denuncia alla Commissione Antimafia e non alla Procura della Repubblica o alle forze dell'ordine aveva fatto nascere polemiche sulla necessità e sulle iniziative da intraprendere per fare chiarezza sulle presunte irregolarità o illegalità nel mondo che gravita intorno ai cantieri navali di Monfalcone.

