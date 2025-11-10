Fincantieri, Cisint incontra il questore di Gorizia Di Ruscio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’eurodeputata ed ex sindaco di Monfalcone, Annamaria Cisint, ha incontrato oggi, in Questura, a Gorizia, il questore Luigi Di Ruscio.

Sul tavolo potrebbe esserci la vicenda delle presunte estorsioni nel mondo dei subappalti alla Fincantieri denunciate da un lavoratore straniero, la cui testimonianza video è stata trasmessa nel corso del consiglio comunale monfalconese che ha poi visto l’approvazione bipartisan di una mozione promossa dalla stessa Cisint in cui si chiedeva all’azienda un cambio nei rapporti con il territorio.

Cisint si era riservata di far conoscere la testimonianza alla Commissione Parlamentare Antimafia, in un’audizione che potrebbe essere convocata nelle settimane prossime.

La scelta di presentare la denuncia alla Commissione Antimafia e non alla Procura della Repubblica o alle forze dell’ordine aveva fatto nascere polemiche sulla necessità e sulle iniziative da intraprendere per fare chiarezza sulle presunte irregolarità o illegalità nel mondo che gravita intorno ai cantieri navali di Monfalcone.