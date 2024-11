Fincantieri finalizza ordine con Crystal per una nuova nave da crociera di alta gamma

Fincantieri e Crystal, leader in esperienze di crociera eccezionali, hanno annunciato oggi che, a seguito dell’esercizio dell’opzione concessa nell’ambito degli accordi relativi a due unità comunicati al mercato il 27 giugno scorso, è stato perfezionato l’ordine per la costruzione di una terza nave da crociera di alta gamma e di ultima generazione. Il valore dell’ordine, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni, è grande1.

La nuova unità, come le due gemelle, giugno, avrà una stazza lorda di 61.800 tonnellate e potrà ospitare circa 690 passeggeri. Il design degli interni, sviluppato da prestigiosi studi di architettura internazionali, prevede l’utilizzo di materiali e lavorazioni artigiane di alto pregio. La nave offrirà sistemazioni “all-suite” dotate di balconi privati, oltre a diverse cabine ad uso singolo, un’opzione molto richiesta e ideale per chi viaggia da solo. La scelta di offrire un comfort di assoluto livello è confermata da uno dei rapporti equipaggio-passeggeri più elevati di questo segmento, con un servizio personalizzato e un’estrema attenzione ai dettagli.

Questo ordine riflette la strategia di Fincantieri nel settore delle navi da crociera. In qualità di leader mondiale nella cantieristica ad alta tecnologia, Fincantieri si impegna nello sviluppo di unità innovative e sostenibili, rispondendo alle esigenze in evoluzione del mercato. L’attenzione del Gruppo è rivolta alle tecnologie di propulsione di nuova generazione, come l’uso di LNG e idrogeno, combinata con un design orientato al cliente, consolidando così la sua posizione di leadership nel mercato crocieristico. Questa strategia risponde non solo alla crescente domanda di esperienze di crociera più ecologiche e di alto livello, ma rafforza anche il ruolo di Fincantieri quale partner affidabile per i marchi più prestigiosi a livello globale.