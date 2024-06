Fincantieri, il presidente Claudio Graziano trovato morto a Roma

Lutto in Fincantieri: è venuto a mancare il presidente, il generale Claudio Graziano. Di recente aveva perso la moglie. Sarebbe stato trovato morto questa mattina, nella sua casa di Roma. La notizia, improvvisa, ha provocato reazioni sentite dell’azienda e della politica e ha avuto effetti immediati in Borsa, con il tuffo in rosso del titolo, che ha perso il 3%.

La società “esprime immenso dolore per l’improvvisa scomparsa del Generale Claudio Graziano, Presidente del Gruppo, che lascia un grande e incolmabile vuoto”, si legge in una reazione ufficiale di Fincantieri. “L’amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, i dirigenti e tutti i dipendenti ne ricordano con commozione le straordinarie doti umane e professionali che lo hanno da sempre contraddistinto nella sua lunga carriera”.

E’ intervenuto anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Sono sconvolta dalla notizia della tragica scomparsa del Generale Claudio Graziano. Ci lascia un integerrimo servitore dello Stato, che in tutta la sua vita ha reso onore alla Nazione, alle Forze Armate e alle Istituzioni con dedizione, competenza e professionalità – si legge in una dichiarazione diffusa da Palazzo Chigi. Desidero rivolgere, a nome mio e di tutto il Governo, il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”.

“La perdita del generale Claudio Graziano segna profondamente tutto il Paese. Un uomo retto che ho avuto l’onore di conoscere personalmente e di cui ho apprezzato la spiccata dedizione e l’amore per la nostra patria. La sua scomparsa mi addolora sinceramente, la mia più sentita vicinanza e il mio cordoglio alla famiglia, all’esercito italiano, al Corpo degli alpini e a Fincantieri”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.

“Dolore profondo e sconcerto per la perdita di una persona dalla straordinaria umanità e sempre devota al servizio dello Stato in tutte le posizioni che ha ricoperto. Ricordo con grande commozione le circostanze in cui ho apprezzato la sua statura e affabilità non comuni, nelle occasioni istituzionali a Trieste, negli incarichi di Bruxelles dove dialogammo sulla difesa comune europea, fino all’alta responsabilità della presidenza di Fincantieri. Era davvero una risorsa per il Paese”. La deputata Debora Serracchiani ricorda così la figura di Claudio Graziano, ex capo di stato maggiore della Difesa, presidente del comitato militare Ue e dal 2022 presidente di Fincantieri.

“Il mio cordoglio per la scomparsa del presidente di Fincantieri, Generale Claudio Graziano. Durante la sua lunga carriera in ambito militare aveva ricoperto prestigiosi ruoli in ambito internazionale, è stato anche alla guida del Comitato militare dell’Unione europea (EUMC) e dal 2022 era a capo di Fincantieri”. Lo afferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI).