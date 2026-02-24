Fincantieri vs Comune sui lavori notturni, tutto rinviato al Tar

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Decaduta l’urgenza il ricorso rimane in piedi. L’udienza odierna davanti al Tar del Friuli Venezia Giulia tra Fincantieri e Comune di Monfalcone per i lavori notturni si è conclusa con un rinvio a data destinarsi. La questione è ormai nota, il gruppo aveva chiesto all’amministrazione di poter lavorare anche di notte per completare le opere per le installazioni delle nuove gru.

Fincantieri nell’udienza di oggi ha spiegato di aver completato il cantiere e pertanto ha rinunciato all’istanza cautelare ma l’interesse, trapela dal gruppo, non è venuto meno ad accertare al Tar l’illegittimo amministrativo come presupposto del risarcimento del danno.

Il Comune ovviamente non è rimasto a guardare e «si riserva di depositare un esposto per diffamazione» nei confronti di alcune dichiarazioni del gruppo e in particolare, sempre secondo l’amministrazione, «Fincantieri non ha proposto alcuna causa contro il Comune avente ad oggetto un presunto risarcimento danni. Pure illazioni» Su questo Fincantieri aveva precisato che non c’era nessuna richiesta danni ma solo l’ipotesi e per questo il ricorso al Tar sta proseguendo.

Sul rinvio di oggi, il Comune, sottolinea che «dimostra la strumentalità, infondatezza e pretestuosità» del ricorso al Tar.