Fine anno a Udine, sequestrati 513 botti

Particolarmente efficace il servizio di sicurezza messo in campo durante la Festa di Capodanno di Udine. Il dispositivo interforze ha assicurato il controllo costante della situazione, senza registrare particolari disagi né feriti. Ai varchi di ingresso sono stati sequestrati dalla Polizia Locale 513 fuochi artificiali e un centinaio di oggetti in vetro, in conformità con l’ordinanza del sindaco.

Durante la serata sono stati contenuti e allontanati alcuni ubriachi. Il coordinamento tra le forze di polizia, i vigili del fuoco e il sistema di steward – ha sottolineato il comandante della Polizia Locale Paolo Carestiato – ha permesso di garantire il massimo livello di protezione per tutti i partecipanti. L’area di Piazza Primo Maggio è stata pulita poco dopo la fine dello show con un servizio straordinario.