Fine settimana di Pentecoste a Lignano: prima serata senza grandi eccessi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato un venerdì sera tutto sommato ‘soft’ quello trascorso ieri a Lignano Sabbiadoro, durante la prima giornata del weekend di Pentecoste, che registrato un’affluenza di austriaci e tedeschi leggermente inferiore rispetto agli anni scorsi. La località balneare si è fatta trovare pronta con un imponente dispositivo di sicurezza e un’ordinanza antidegrado che hanno dato i loro primi frutti limitando gli eccessi e le risse. Il vero banco di prova, però, è atteso questa notte e vedrà sempre le forze dell’ordine dispiegati tra le vie del centro, lungo l’arenile e nei paraggi dei locali notturni. Il sabato notte – da sempre – è la serata più a rischio. Proprio per questo, questa sera i controlli saranno intensificati nei luoghi della movida, dove, oltre a polizia e carabinieri, sarà presente anche l’esercito, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e prevenire disordini.

Nel frattempo già giovedì e venerdì si sono registrati alcuni danneggiamenti all’arredo pubblico. Sono stati divelti alcuni segnali stradali, rotte alcune ringhiere ed è stato persino rovesciato un bagno chimico. Proprio la maggiore presenza dei wc mobili, però, ha dato notevoli risultati dal punto di vista del decoro e dell’igiene.

“Le cose sono andate meglio degli scorsi anni”, garantisce il comandante della Polizia Locale Alessandro Bortolussi. “Le limitazioni alla musica e alle aperture dei locali hanno ridotto gli eccessi della movida. Venerdì sera, da parte dei miei uomini ci sono stati solo 5 interventi per sedare piccole risse in ausilio agli organi della Polizia di Stato. Ma miglioramenti si sono notati anche di giorno, con i raggruppamenti sull’arenile che sono risultati contenuti e ordinati e con una maggiore pulizia per le strade grazie al rafforzamento del servizio”.

“Al momento – precisa il Commissario Capo Bortolussi – i miei agenti hanno emesso solo tre verbali per ubriachezza, altre sei contestazioni, invece, sono state elevate per le violazioni all’ordinanza, commesse su trasporto di alcolici in vetro e lattina e sulla musica. Altre 5 sanzioni sono state comminate per commercio abusivo, 3 per detenzione di sostanze stupefacenti. 27, infine, i verbali che hanno riguardato le violazioni sul codice della strada”.