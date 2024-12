Fine vita, Asugi condannata per cure non volute

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Asugi dovrà pagare un rimborso da 25 mila euro agli eredi per aver costretto il paziente a subire le cure mediche contro la sua volontà. Lo rende noto l’associazione Luca Coscioni dopo la sentenza del Tribunale di Trieste ottenuta su volontà della figlia di Claudio de’ Manzano. La vicenda risale al 2018, l’uomo di 84 anni era stato colpito da ictus e non riusciva a parlare, a mangiare né a bere autonomamente, ed era nutrito e idratato artificialmente. De’ Manzano aveva espresso con chiarezza la volontà di non proseguire trattamenti sanitari che giudicava incompatibili con il proprio concetto di dignità personale. L’associazione spiega che «Nonostante tale volontà fosse stata ribadita dalla figlia, sua amministratrice di sostegno, Asugi ha continuato a somministrare cure non volute e ha opposto resistenza alla richiesta di sospensione delle stesse e di dimissioni del paziente negando così il suo trasferimento presso altra struttura». «Il Presidente Fedriga – attaccano Marco Cappato e Filomena Gallo della Coscioni – chieda scusa a nome della Regione e si adoperi affinché nulla del genere si ripeta in futuro e le Aziende Sanitarie e le strutture operanti in Regione rispettino i diritti e le volontà dei pazienti».