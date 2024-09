Fine Vita, Bullian: la nostra proposta va in direzione di libertà di scelta

Non una questione di merito ma di metodo. La maggioranza nei passi perduti del Consiglio, quindi con dichiarazioni non ufficiali, conferma come anticipato da Telefriuli che la richiesta di una legge alle camere sul fine vita promossa dalle opposizioni così come scritta, cioè con l’indicazione di accogliere la sentenza di Dj Fabo della corte costituzionale, non passerà. La libertà di scelta annunciata sul tema dal leader leghista Matteo Salvini non vale in casi di metodo e visto che finora, spiegano dalla Lista Fedriga, non si è mai votato sul merito ecco che anche questa volta si va verso una bocciatura dopo mozione e proposte di legge. GUARDA IL VIDEO