Fine Vita, Coscioni invia una lettera al Consiglio: riprendere in mano la legge

è tempo che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia riprenda in mano la legge sul fine vita presentata con oltre 8mila firme dei cittadini residenti. La richiesta è stata inviata tramite una lettera dall’associazione Luca Coscioni e dal comitato “Liberi Subito” al presidente del Consiglio Mauro Bordin, al presidente della III Commissione Carlo Bolzonello e per conoscenza al governatore Massimiliano Fedriga. La richiesta arriva dopo la sentenza dello scorso dicembre della Corte costituzionale sulla norma analoga approvata in Toscana, secondo la corte in assenza di una norma nazionale le regioni possono legiferare in materia.

Proprio la scorsa settimana i due insieme ad altri due volontari si erano denunciati alla Questura di Trieste per aver accompagnato Martina Oppelli in Svizzera per il suicidio assistito.

Filomena Gallo e Marco Cappato, della Coscioni, spiegano che «L’assenza di una legge regionale continua a generare disuguaglianze, incertezza e mancanza di garanzie sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari».

Il presidente Mauro Bordin spiega che «l’ufficio legislativo farà un ulteriore approfondimento. L’iter di quella legge, da una prima analisi, si è concluso con il voto sulla questione pregiudiziale per mancanza di competenza della regione. Può comunque ripartire un iter nuovo».

Sul tema il consigliere di Patto per l’autonomia Enrico Bullian e Francesco Martines e Massimiliano Pozzo del Partito Democratico auspicano che il Friuli Venezia Giulia sia la prima regione di centrodestra a legiferare sul fine vita.