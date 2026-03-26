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Cronaca
Il governatore: è grave che qualcuno parli di ingerenze su scelte tecniche

Fine vita, Fedriga: valuteremo azioni contro Cappato

Le opposizioni chiedono alla maggioranza di legiferare sul tema come fatto in Toscana
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Fvg, non ci sta e replica a muso duro al microfono di Telefriuli dopo le dichiarazioni di Marco Cappato: «Che qualcuno pensi che la politica, un presidente di Regione si intrometta in scelte tecniche di questo tipo è una persona che evidentemente guarda coi suoi occhi, che evidentemente non sono occhi limpidi, una situazione assolutamente delicata. Qua si vede la strumentalizzazione che alcuni fanno sulla vita delle persone, sul diritto anche a preservare la vita. È una vergogna, se avesse detto una cosa del genere, una vergogna assoluta. Come Regione ci tuteleremo nel caso fossero confermate queste queste affermazioni, che sono gravissime».

Sul tema la consigliera regionale di Patto per l’Autonomia, Giulia Massolino, va all’attacco: «è necessario andare fino in fondo e fare chiarezza rispetto all’operato di Asugi ed eventuali pressioni politiche». I consiglieri Enrico Bullian, al momento del Patto, e Massimiliano Pozzo e Francesco Martines del Partito democratico chiedono al centrodestra di legiferare andando a comprimere un vuoto in particolare dopo la legge della Toscana confermata dalla Corte Costituzionale.

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