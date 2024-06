Approfittando di una finestra lasciata aperta in un terrazzo, ignoti sono entrati in una casa vacanze di Lignano Pineta riuscendo a rubare 5 mila euro in contanti che erano stati nascosti in casa.

Il furto è avvenuto ieri ai danni di una turista residente in Repubblica Ceca e originaria della Bosnia ed Erzegovina. Sul furto indagano i carabinieri di Lignano Sabbiadoro.