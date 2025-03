Finge di aiutarla, poi entra in casa e fa razzia di gioielli

Ha finto di volerla aiutare ma quello era soltanto un pretesto per entrare in casa e fare razzia di gioielli. La vittima è una ultraottantenne, che risiede in viale Duodo a Udine. L’anziana, ieri pomeriggio, è stata avvicinata da una giovane che si era resa disponibile ad accompagnarla fin dentro casa. Quando si è avvicinata all’ingresso, però, è entrata nell’abitazione e si è messa a rovistare ovunque, finché è riuscita a rubare gioielli per un valore di 5mila euro.

L’anziana, vista l’età, non ha nemmeno tentato di fermarla ma oggi ha denunciato l’episodio ai carabinieri.