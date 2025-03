Fingono un guasto all’auto e tentano di vendere oro falso: nuove segnalazioni

Sono tornati in azione, questa volta a San Quirino, i due rumeni che fermano per strada gli automobilisti e, fingendo un guasto alla macchina, sono disposti a vendere dell’oro a bassissimo prezzo pur di raggranellare qualche decina di euro. Tuttavia gioielli, anelli e catenine che indossano e che propongono a cifre comprese tra 30 e 100 euro sono falsi. Numerose le segnalazioni che in questi giorni sono giunte ai carabinieri ma, almeno per adesso, nessun nuovo tentativo di truffa è andato a segno.

I due rumeni, di 46 e 50 anni, che circolano a bordo di una Volkswagen Passat con targa rumena, non sono nuovi a certi raggiri. Erano infatti già stati denunciati alla Procura di Pordenone.