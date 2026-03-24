Finisce l’era della Carta d’Identità cartacea

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Per effetto delle normative europee e della Circolare Ministeriale, dal prossimo 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, né in Italia né per l’espatrio.

In vista di questa scadenza, è necessario sostituirla con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Tutti i cittadini in possesso del vecchio documento sono invitati a chiedere la nuova Cie entro tale scadenza. Ne abbiamo parlato con l’assessora con delega all’Anagrafe e alle Pari Opportunità, Arianna Facchini