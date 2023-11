Finita la fuga di Filippo Turetta: è stato arrestato in Germania

E’ stato arrestato oggi in Germania, vicino a Lipsia, Filippo Turetta, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. L’annuncio dell’arresto è stato dato all’Ansa dal suo legale, l’avvocato Emanuele Compagno, che ha anche informato i genitori. Secondo quanto trapela, il 22enne sul quale pendeva un mandato di arresto internazionale con l’accusa di omicidio premeditato a carico della ragazza, è stato bloccato in auto sull’autostrada A9, all’altezza della cittadina di Bud Durremberg. Turetta era a bordo della sua Grande Punto nera ed è stato fermato nel sud della Germania dove era arrivato presumibilmente attraverso l’Austria. In questo momento si trova in un ufficio della polizia tedesca. Spetterà ad un giudice tedesco valutare il Mae, il mandato di arresto europeo, e decidere di consegnarlo alle autorità

.Da quanto si apprende, l’auto di Turetta è stata individuata a lato della strada a luci spente. Il ragazzo si era dovuto fermare sulla corsia di emergenza perché aveva finito la benzina e non aveva il denaro per fare rifornimento. Turetta non ha opposto resistenza agli agenti della Polizia tedesca che lo hanno arrestato. GUARDA IL VIDEO

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO