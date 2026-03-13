Finta farmacista ruba oltre 700 euro: arrestata a Trieste

Una 53enne italiana è stata arrestata martedì pomeriggio con l’accusa di furto aggravato all’interno di una farmacia della zona Ponterosso, a Trieste.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna si era presentata nel negozio fornendo generalità false sostenendo di essere una farmacista ai primi giorni di lavoro. Approfittando della fiducia del personale e della confusione nel locale, si sarebbe poi avvicinata alla cassa prelevando più volte denaro dal fondo, oltre ad alcuni prodotti.

I movimenti sospetti non sono però sfuggiti al titolare, che una volta accortosi dell’estranea, ha contattato subito le forze dell’ordine. L’intervento immediato dei militari, anche in abiti civili, ha permesso di bloccare la donna appena uscita dall’esercizio commerciale. Il denaro sottratto è stato recuperato e restituito.

La 53enne è stata condotta in caserma e poi trasferita nel carcere del Coroneo. Oltre al furto aggravato, dovrà rispondere anche di esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona.