BUSINESS FVG
venerdì 13 Marzo 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Finta farmacista ruba oltre 700 euro: arrestata a Trieste
Calo dei negozi, Venanzi: “Udine tiene più di Trieste”
Idrovora di Fossalon illuminata col tricolore
Pnrr: Zilli, avanzamento positivo e cantieri in fase operativa finale
Fiere: Bini, Olio Capitale rafforza immagine e qualità Fvg
Fondo di rotazione, 336 milioni al sistema agricolo nel 2025
Commercio, in centro a Udine persi 163 negozi dal 2012
Indagata per possesso spray al peperoncino, protesta in Procura
Primavera, Pordenone fa il pieno di eventi in 100 giorni
Trieste, scart: la mostra tra robot, Lambo e abiti di scena
BUSINESS FVG


Cronaca

Finta farmacista ruba oltre 700 euro: arrestata a Trieste

La donna si era presentata in farmacia con false generalità: bloccata poco dopo l’uscita dal negozio
Redazione
Autore: Redazione

Una 53enne italiana è stata arrestata martedì pomeriggio con l’accusa di furto aggravato all’interno di una farmacia della zona Ponterosso, a Trieste.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna si era presentata nel negozio fornendo generalità false sostenendo di essere una farmacista ai primi giorni di lavoro. Approfittando della fiducia del personale e della confusione nel locale, si sarebbe poi avvicinata alla cassa prelevando più volte denaro dal fondo, oltre ad alcuni prodotti.

I movimenti sospetti non sono però sfuggiti al titolare, che una volta accortosi dell’estranea, ha contattato subito le forze dell’ordine. L’intervento immediato dei militari, anche in abiti civili, ha permesso di bloccare la donna appena uscita dall’esercizio commerciale. Il denaro sottratto è stato recuperato e restituito.

La 53enne è stata condotta in caserma e poi trasferita nel carcere del Coroneo. Oltre al furto aggravato, dovrà rispondere anche di esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona.

