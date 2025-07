Asd con soci fittizi, smascherate 4 attività commerciali ‘no profit’

Scoperto a Trieste un sistema di evasione fiscale basato su quattro attività commerciali che si spacciavano per associazioni sportive dilettantistiche (ASD). L’operazione ha portato alla luce ricavi non dichiarati per oltre 3,1 milioni di euro, con imposte sul reddito dovute per 650.000 euro e IVA a debito per circa 500.000 euro.

Le Fiamme Gialle giuliane hanno avviato ispezioni mirate nei confronti di questi enti del terzo settore che, sfruttando in modo distorto il regime agevolato per gli “enti no-profit”, beneficiavano irregolarmente di agevolazioni fiscali. L’obiettivo era chiaro: eludere il fisco e creare una concorrenza sleale verso attività simili che operano nella legalità.

L’indagine ha rivelato che i “soci” di queste ASD erano spesso iscritti solo sulla carta, senza alcun ruolo effettivo né partecipazione alla vita associativa, ma erano di fatto semplici clienti dei servizi offerti. L’analisi dei conti correnti ha evidenziato anche movimentazioni anomale, con l’utilizzo dei fondi associativi per spese personali dei rappresentanti legali (ristoranti, acquisti online, ecc.).

I finanzieri hanno così accertato l’evasione totale di queste associazioni, che non possedevano i requisiti di fine mutualistico e partecipazione dei soci, indispensabili per godere del regime fiscale agevolato. Di conseguenza, è stata disconosciuta la loro veste di “ente no-profit” e sono state riqualificate come vere e proprie imprese commerciali, con tutti gli obblighi contabili e fiscali che ne derivano.