Finte nozze con una cubana, friulano patteggia 9 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un friulano di 64 anni e una donna cubana di 30 avevano detto il fatidico ‘sì’ davanti all’ufficiale di Stato civile del Comune di Codroipo. Poi avevano affittato un appartamento in paese nel quale convivere. Ma per la Questura di Udine si trattava di un matrimonio simulato, solo per consentire alla 30enne di restare in Italia.

Le nozze erano state celebrate il 9 luglio 2022. Tuttavia, nei mesi seguenti nessuno, né i vicini, né il proprietario dell’appartamento, aveva mai visto la coppia vivere in quei 25 metri quadrati ed erano andate a vuoto anche tutte le verifiche della polizia locale.

Per questo il ‘marito’, Raffaele D’Agostino, di Adorgnano di Tricesimo, e l’organizzatore del matrimonio, Mario Sandri, 53 anni di Sammardenchia, sono stati accusati di favoreggiamento dell’immigrazione e falso ideologico. I due hanno patteggiato rispettivamente 8 mesi e 20 giorni e 6 mesi di reclusione davati al Gup di Udine Mariarosa Persico. Le pene sono state sostituite con il pagamento di pene pecuniarie per quasi 19mila euro in totale.