martedì 10 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Finti carabinieri all’opera, allarme truffe nel Pordenonese
Crans-Montana, maxi controlli su piste e locali dello Zoncolan
Musica ad alto volume, sospese le licenze a tre locali di...
PAC 2023-2027, FVG rafforza la collaborazione con Agea per gestione e...
Filologica in assemblea:il sodalizio sempre più vicino al Friuli e che...
Lavoro: 102 posti disponibili per stagione turistica montana
“DIMMI – Le donne raccontano” chiude al Visionario con la proiezione...
Ceghedaccio, 33 anni a 33 giri: grande festa alla Fiera di...
In Consiglio approda la Capitale della cultura: “Tappe decisive”
Coldiretti e Regione contro le “finte” etichette italiane
Cronaca

Finti carabinieri all’opera, allarme truffe nel Pordenonese

Cinque tentativi in poche ore nella Destra Tagliamento, due andati a segno. Colpita anche una 89enne di Montereale Valcellina
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

È scattato l’allarme nella Destra Tagliamento dopo i numerosi tentativi di truffa messi a segno da una banda specializzata nel raggirare gli anziani con la tecnica dei finti carabinieri. In poche ore, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di ieri, si sono registrati almeno cinque tentativi di raggiro. In due casi, purtroppo, i malviventi sono riusciti a portare a termine il colpo.

Il meccanismo utilizzato è ormai collaudato. La vittima riceve una telefonata da un sedicente carabiniere che racconta di un presunto furto commesso con un’auto dalla targa clonata. Secondo il truffatore, nella vicenda sarebbe coinvolto anche un familiare che rischierebbe guai giudiziari. A quel punto viene chiesto alla vittima di raccogliere contanti e gioielli da consegnare a un “collega” che passerà a casa per effettuare dei controlli.

Le segnalazioni arrivano da Zoppola, Pinzano al Tagliamento, Maniago, Arba e Castelnovo del Friuli. Molti anziani, insospettiti, hanno interrotto la chiamata e avvisato il 112. Due truffe però sono riuscite: a Zoppola una donna ha consegnato circa 2.000 euro tra contanti e gioielli, mentre a Montereale Valcellina una 89enne ha dato 800 euro e alcuni preziosi.

