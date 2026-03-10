Finti carabinieri all’opera, allarme truffe nel Pordenonese

È scattato l’allarme nella Destra Tagliamento dopo i numerosi tentativi di truffa messi a segno da una banda specializzata nel raggirare gli anziani con la tecnica dei finti carabinieri. In poche ore, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di ieri, si sono registrati almeno cinque tentativi di raggiro. In due casi, purtroppo, i malviventi sono riusciti a portare a termine il colpo.

Il meccanismo utilizzato è ormai collaudato. La vittima riceve una telefonata da un sedicente carabiniere che racconta di un presunto furto commesso con un’auto dalla targa clonata. Secondo il truffatore, nella vicenda sarebbe coinvolto anche un familiare che rischierebbe guai giudiziari. A quel punto viene chiesto alla vittima di raccogliere contanti e gioielli da consegnare a un “collega” che passerà a casa per effettuare dei controlli.

Le segnalazioni arrivano da Zoppola, Pinzano al Tagliamento, Maniago, Arba e Castelnovo del Friuli. Molti anziani, insospettiti, hanno interrotto la chiamata e avvisato il 112. Due truffe però sono riuscite: a Zoppola una donna ha consegnato circa 2.000 euro tra contanti e gioielli, mentre a Montereale Valcellina una 89enne ha dato 800 euro e alcuni preziosi.