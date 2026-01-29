Finti Carabinieri e sms-trappola: maxi truffa da 120 mila euro sventata in Friuli

Un messaggio sul cellulare, una voce rassicurante dall’altra parte del telefono e la paura di perdere tutti i risparmi di una vita. È così che una coppia di anziani di Moggio Udinese è finita nel mirino di una sofisticata truffa informatica, fermata però in tempo grazie all’intervento dei Carabinieri, che sono riusciti a bloccare e restituire 120 mila euro alle vittime.

I militari della Stazione di Moggio Udinese hanno denunciato alla Procura di Udine un 55enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di truffa aggravata e autoriciclaggio. L’uomo avrebbe agito utilizzando il metodo dello “spoofing”, falsificando numeri di telefono e identità per apparire credibile.

I fatti risalgono al maggio 2025, quando i coniugi avevano ricevuto sms che segnalavano presunte operazioni sospette sul conto cointestato. Invitati a contattare un sedicente centro antifrode, erano stati poi raggiunti da una falsa chiamata dei Carabinieri, con tanto di numero apparentemente ufficiale. Convinti di collaborare a un’indagine, avevano disposto bonifici urgenti verso conti esteri.

Solo dopo si erano resi conto dell’inganno e avevano denunciato l’accaduto. Le indagini hanno consentito di individuare i conti destinatari, utilizzati per acquistare criptovalute, e di sequestrare le somme, restituite integralmente ai legittimi proprietari. Un intervento rapido che ha evitato un grave danno economico e umano.