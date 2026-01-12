  • Aiello del Friuli
lunedì 12 Gennaio 2026
Cronaca

Finti carabinieri truffano anziano a Reana: colpo da 10 mila euro

Utilizzata la tecnica della comparazione dei gioielli
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Ancora una truffa ai danni di una persona anziana nel territorio di Reana del Rojale. Vittima del raggiro un pensionato di 78 anni, contattato telefonicamente da un sedicente carabiniere.

L’uomo, con il pretesto di un furto con fuga avvenuto in una gioielleria della zona, ha convinto l’anziano a raccogliere i propri preziosi per una presunta comparazione con quelli rubati. Poco dopo, all’abitazione del pensionato si è presentato un complice, in borghese, qualificatosi come collega, con il compito di effettuare il controllo dei gioielli.

Una volta entrato in possesso dei monili, il falso carabiniere si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Il valore del bottino è stimato in circa 10 mila euro.

Sul caso sono intervenuti i militari del Norm e indagano i carabinieri di Feletto Umberto.

