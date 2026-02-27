Finti progetti e formazione, maxi sequestro in cantiere nautico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Con i fondi del Pnrr erano stati avviati progetti di innovazione digitale e corsi di formazione che, in realtà, non sono mai stati erogati. A scoprirlo è stata la guardia di finanza di Monfalcone che, su delega della Procura di Torre Annunziata, ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal gip, per 1,8 milioni di euro. L’azienda finita nel mirino delle fiamme gialle opera nel settore nautico e ha sede a Gragnano, in provincia di Napoli, ma ha stretti rapporti con Monfalcone.

Il sequestro ha riguardato una barca del valore di 160mila euro, due orologi Rolex, beni mobili ed immobili, quote societarie, denaro contante intestati alla società e al suo legale rappresentate che è ora indagato.

Dalla documentazione prelevata è emerso come la società nautica avrebbe compensato debiti tributari utilizzando crediti d’imposta inesistenti, in quanto riguardanti costi mai sostenuti.

I finanzieri hanno rilevato incongruenze nei corsi di formazione: gli stessi, infatti, non sarebbero mai stati effettivamente erogati. Inoltre, anche le attività di ricerca e sviluppo, anziché essere finalizzate alla creazione di nuovi progetti o prototipi, sarebbero consistite unicamente in elaborati teorici sulle tecnologie 4.0, in alcuni casi anche copiati da tesi di laurea liberamente consultabili sul web.

Attraverso l’indicazione di quelle spese, la società ha potuto generare crediti d’imposta fittizi per importi superiori ai 2 milioni di euro, utilizzandone una parte – 1,8 milioni – in compensazione di debiti tributari, conseguendo così un indebito risparmio d’imposta. Da qui il sequestro preventivo.