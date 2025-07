Finti tecnici fanno delle verifiche statiche: colpo da 30 mila euro

Solamente questa mattina, una pensionata di Cervignano si è resa conto di essere stata gabbata da due finti tecnici che giovedì scorso, verso le 12, si sono presentati nella sua casa per fare delle verifiche tecnico-statiche in merito ad una rotonda in corso di realizzazione vicino alla sua abitazione. I due, senza farsi notare, sono riusciti a sottrarre dai cassetti e da un portagioie monili in oro per un valore complessivo di 30 mila euro. Alla vittima 87enne non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri.