Finti vigili urbani raggirano anziana con la tecnica della ‘fuga di gas’

Un’anziana è stata raggirata a Dignano con la tecnica della finta fuga di gas. È successo ieri, quando due malviventi, spacciandosi per agenti della Polizia Locale, si sono presentati a casa di una donna di 79 anni, chiedendo di poter visionare l’abitazione dalla quale era stata segnalata un possibile fuga di metano. Con questo espediente, i due uomini sono riusciti ad entrare e a perlustrare l’appartamento.

Distraendo la signora, in breve tempo la coppia di malfattori è riuscita a sottrarre da cassetti e portagioie ori e contanti per 2 mila euro. Sul colpo, stimato in tre mila euro, indagano i carabinieri di San Daniele del Friuli.