Finto broker spilla 40mila euro a un pensionato, poi scompare

Dalla scorsa estate gli proponeva investimenti, promettendogli guadagni da capogiro. Troppo bello per essere vero. Soltanto ieri sera un 69enne di Latisana ha trovato il coraggio di denunciare ai carabinieri quella che, a tutti gli effetti, si è rivelata essere una truffa. I due erano in contatto telefonico da diversi mesi. Bonifici su bonifici, alle fine il 69enne si è trovato a dover dare ad un finto broker 40mila euro. Quando è arrivato il momento di riscuotere i lauti guadagni promessi, il truffatore però è scomparso.