Finto carabiniere raggira anziana: arrestato 35enne

È finita con un arresto la truffa del falso carabiniere compiuta ai danni di una 78enne di Feletto Umberto.

Nel pomeriggio del 16 aprile, la donna ha ricevuto la telefonata di un sedicente militare dell’arma che la informava di un presunto incidente stradale in cui sarebbe stata coinvolta, chiedendo di verificare i valori custoditi in casa. Poco dopo, un 35enne di origine campana si è presentato alla porta, riuscendo a farsi consegnare gioielli in oro e 1.560 euro in contanti.

Il tentativo di fuga è però durato pochi istanti: i Carabinieri della Sezione Operativa, impegnati in un’attività di prevenzione contro i reati predatori, lo hanno intercettato all’esterno dell’abitazione. Addosso all’uomo è stata trovata l’intera refurtiva, immediatamente restituita alla vittima.

Il 35enne è stato arrestato in flagranza e trasferito alla Casa circondariale di Udine, a disposizione dell’autorità giudiziaria.