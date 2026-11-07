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Finto carabiniere tenta il colpo: arrestato a Udine

Un 52enne voleva sottrarre quasi 110 grammi d’oro a una anziana di via Peschiera
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Ha tentato di portare via quasi 110 grammi d’oro a un’anziana, fingendosi un carabiniere incaricato di controllare i suoi gioielli. Un italiano di 52 anni, proveniente da fuori regione, è stato arrestato giovedì 5 novembre a Udine per tentata truffa pluriaggravata.

Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno notato in via Peschiera, al telefono con un complice, e seguito fino a una palazzina. Qui si è presentato a un’83enne sostenendo di dover verificare che i suoi preziosi non provenissero da una rapina in gioielleria. Un colpo mai avvenuto, nel quale, secondo il falso racconto, sarebbe stato usato il documento della donna.

L’anziana, al telefono con un sedicente maresciallo, ha raccolto l’oro in un sacchetto, ma ha resistito alla richiesta di consegnarlo. Il 52enne ha desistito e cercato di fuggire: sulle scale lo attendevano i poliziotti. Nel pomeriggio è stato condotto in carcere.

Il contatto WhatsApp usato per chiamare la vittima mostrava la foto di un carabiniere in divisa. La polizia ricorda che le forze dell’ordine non ritirano oro o denaro a domicilio.

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