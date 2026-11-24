La Polizia di Stato di Gorizia ha arrestato un cittadino giordano di 18 anni, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un’84enne residente in città, riuscendo a recuperare l’intero malloppo costituito da gioielli e preziosi per un valore di circa 10.000 euro.

La truffa è stata messa a segno nella mattinata del 16 novembre scorso, con il consueto copione del falso appartenente alle Forze dell’ordine. La vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che, qualificandosi come appartenente ad una delle forze di polizia, l’ha convinta della necessità di effettuare una verifica sui preziosi custoditi nella sua abitazione, sostenendo che tra questi potessero esserci beni di provenienza illecita.

Poco dopo, approfittando dello stato di agitazione provocato dalla telefonata, un giovane si è presentato a casa dell’anziana donna, anche lui qualificandosi come appartenente alle Forze dell’ordine, facendosi consegnare tutti i gioielli.

Ricevuta la segnalazione della truffa appena consumata, il personale della Squadra Volante è intervenuto nell’immediatezza, fornendo agli investigatori della Squadra Mobile le prime informazioni utili per individuare il responsabile.

Scattate le ricerche nel centro cittadino, gli operatori della Squadra Mobile hanno notato, nei pressi della stazione ferroviaria, un giovane il cui atteggiamento ha attirato la loro attenzione.

Il ragazzo, successivamente identificato nel 18enne di nazionalità giordana, si mostrava particolarmente agitato ed elusivo durante il controllo; comportamento che induceva ad un approfondimento degli accertamenti che davano esito positivo: all’interno di un borsello portato dal giovane, infatti, sono stati rinvenuti tutti i gioielli sottratti poco prima all’anziana.

Il 18enne è stato quindi tratto in arrestato per il reato di truffa e condotto presso la Casa circondariale di Gorizia. Nella giornata del 18 novembre, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto. I preziosi recuperati sono stati invece restituiti alla legittima proprietaria.

Si evidenzia che per i fatti sopracitati è stato instaurato un procedimento penale e che vige la presunzione di innocenza della persona interessata sino a sentenza definitiva di condanna.

I consigli della Polizia di Stato

La Polizia di Stato rinnova l’invito, soprattutto alle persone anziane, a prestare la massima attenzione a telefonate e visite di sconosciuti che, qualificandosi come appartenenti alle Forze dell’ordine, impiegati di Istituti bancari, sedicenti avvocati o tecnici di fornitura di servizi (ad esempio fornitori di luce, acqua e gas), chiedano denaro o altri beni preziosi con le motivazioni più disparate.

Nessun appartenente alle Forze di polizia chiede la consegna di gioielli o denaro per effettuare controlli.

Nel caso accadessero episodi del genere è sempre bene interrompere la conversazione telefonica, verificando successivamente la veridicità di ciò che ci è stato detto interpellando l’ente interessato, o contattare il Numero Unico di Emergenza 112.