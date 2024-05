Ancora una truffa ai danni degli anziani in Friuli. È avvenuta oggi a Martignacco, ai danni di un 88enne raggirato da un finto tecnico dell’acquedotto. Lo sconosciuto, allarmando il residente di una grossa perdita d’acqua in corso d’opera, è riuscito ad entrare nell’abitazione e a farsi consegnare 250 euro in contanti e monili in oro per le relative spese di riparazione. Il bottino è ancora in corsa di quantificazione da parte dei carabinieri, che indagano sul caso.