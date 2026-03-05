  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 5 Marzo 2026
Cronaca

Fiocco rosa dell’Andos in via del Bersaglio a Udine

Il posto scelto è a metà strada tra un luogo di cura - l'azienda sanitaria - e un luogo di cultura - il Teatrone
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine aggiunge un nuovo simbolo urbano di sensibilizzazione: è stato inaugurato questa mattina il fiocco rosa posizionato dal Comune insieme ad Andos in via Bersaglio, area che negli ultimi mesi è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione della mobilità pedonale e degli spazi pubblici.

Alla cerimonia di svelamento della nuova opera di sensibilizzazione alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla ricerca del tumore al seno, nonché alla vicinanza donne che ne sono state colpite, ha preso parte una nutrita rappresentanza delle istituzioni locali tra cui il Vicesindaco Alessandro Venanzi, l’Assessore alla mobilità e Opere pubbliche Ivano Marchiol, e l’Assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi, oltre che alla presidente dell’Associazione Andos Udine Mariangela Fantin.

Il manufatto, installato in un punto strategico della via, si inserisce nel tessuto urbano con un messaggio chiaro di solidarietà e consapevolezza. “Quando l’Associazione Andos è venuta nel mio ufficio, ho pensato subito che la collocazione adatta per il Fiocco Rosa fosse questo luogo che stavamo riqualificando”, ha commentato l’assessore alla mobilità e ai lavori pubblici Ivano Marchiol. “Qui infatti ci sono il distretto sanitario, la nuova Casa di Comunità e la guardia medica. Ma non è solo un luogo di cura, è anche simbolicamente un luogo di rinascita e un importante polo culturale e di socialità con il Teatro, bar, ristoranti e negozi. La nuova struttura si inserisce così perfettamente nello spazio urbano con un messaggio forte e un alto valore simbolico. Allo stesso tempo, vediamo oggi i risultati di un intervento realizzato dal Comune su questa via: un lavoro che migliora la qualità dello spazio pubblico, la sicurezza e l’accessibilità per tutti i cittadini”.

“La posa di questo fiocco costituisce un piccolo gesto simbolico che abbiamo voluto compiere, ma che in realtà racchiude e rappresenta la storia delle donne del nostro territorio che hanno saputo fare della resilienza un momento drammatico della propria vita”, ha dichiarato il Vicesindaco Alessandro Venanzi. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Andos per l’impegno profuso quotidianamente nelle campagne di prevenzione e informazione. È anche grazie a questa costante attività di sensibilizzazione, che oggi può contare anche un simbolo fisico visibile tutti i giorni, aumenta la possibilità di intervenire con tempestività, riuscendo così a ridurre il più possibile i rischi legati ai tumori al seno”.

“Il Fiocco Rosa non è solo un simbolo: è un messaggio di speranza, di consapevolezza e di vicinanza. È la voce di chi sta affrontando la malattia, di chi l’ha superata, di chi ogni giorno sceglie di trasformare la propria esperienza in sostegno concreto per le altre donne.

Come ANDOS, siamo accanto alle donne operate di tumore al seno con servizi, ascolto, supporto psicologico e progetti che restituiscono dignità, forza e femminilità. La prevenzione resta però il primo, fondamentale gesto d’amore verso sé stesse. Invitiamo tutte le donne a non rimandare i controlli, ad aderire agli screening e a parlare di prevenzione nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, tra amiche. Perché prevenire significa proteggere la propria vita. Il Fiocco Rosa vuole essere un abbraccio simbolico alla nostra comunità: un impegno collettivo a non abbassare mai l’attenzione e a camminare insieme, con coraggio e solidarietà”, è la dichiarazione della presidente di Andos Mariangela Fantin.

Il nuovo elemento urbano si inserisce in un contesto che negli scorsi mesi è stato interessato da una profonda riqualificazione e che si avvia ora alla conclusione. L’intervento ha riguardato l’intera via Bersaglio, dove sono stati completamente riqualificati i passaggi pedonali con la rimozione delle barriere architettoniche e la sistemazione dei marciapiedi attraverso restringimenti e allargamenti mirati, in modo da migliorare sicurezza e fruibilità.

Contestualmente è stata realizzata la completa riasfaltatura della strada, risolvendo le criticità di percorribilità che caratterizzavano il tratto in precedenza. I lavori hanno interessato anche le intersezioni con via Caneva e via San Pracchiuso: nel primo caso, dove è stato posto il Fiocco Rosa, è stata riorganizzata la viabilità e realizzata una pista ciclabile di collegamento tra il centro storico e il ring urbano, mentre nel secondo è stato razionalizzato l’assetto dell’incrocio per rendere più ordinati e sicuri i flussi.

Nelle prossime settimane il cantiere sarà definitivamente completato con la realizzazione della segnaletica orizzontale, l’asfaltatura definitiva all’intersezione con via Pracchiuso e con l’installazione degli elementi di arredo urbano previsti in largo del Teatro, tra cui fioriere, nuove aiuole e rastrelliere per le biciclette.

La via è già oggi perfettamente percorribile e restituita alla città, in attesa degli ultimi interventi che ne definiranno pienamente il nuovo volto urbano.

