Fioriere spostate, parcheggio abusivo in Piazza Garibaldi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Hanno spostato con la forza le fioriere per entrare in auto nell’area pedonale e posteggiare. È quanto accaduto ieri in piazza Garibaldi, a Udine. A raccontare l’episodio è l’assessore alla viabilità Ivano Marchiol, che sui social parla di un gesto che va oltre una semplice infrazione: “Le immagini raccontano un atto di prepotenza gratuita verso la nostra città”, scrive. “Hanno trasformato uno spazio di socialità in un parcheggio abusivo”, il tutto, nonostante a pochi metri di distanza i parcheggi in struttura fossero semivuoti. Un comportamento che, per Marchiol, supera l’inciviltà: “Questa è aggressività. È il disprezzo per la regola che si fa azione fisica. È l’opposto della convivenza civile”.

Da qui l’annuncio di una linea dura: la Polizia Locale interverrà con maggiore fermezza e i vasi verranno riposizionati. “Non permetteremo che l’arroganza di pochi – aggiunge – calpesti il diritto di tutti a una città vivibile”.

Nei prossimi mesi piazza Garibaldi sarà interessata da un intervento di riqualificazione che la renderà definitivamente pedonale. “Fino ad allora – conclude l’assessore – non arretreremo di un millimetro. La piazza è delle persone, non della prepotenza di chi crede di essere al di sopra delle regole”.