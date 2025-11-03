  • Aiello del Friuli
lunedì 3 Novembre 2025
Cronaca
Il documento è scritto in italiano, sloveno, inglese, tedesco e friulano

Firmato a Gorizia il manifesto “Città della Pace” che unisce cinque religioni

L'obiettivo è dar vita a un laboratorio interreligioso permanente
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

“Trasformare la memoria del confine in seme di futuro”: questo l’obiettivo del “Manifesto di Gorizia Città della Pace” sottoscritto in chiusura del Festival del dialogo interreligioso “Terre di pace” dai rappresentanti di cinque diverse fedi. Fianco a fianco, intorno a un tavolo, all’Auditorium di via Roma, hanno firmato il documento multilingue il segretario del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani monsignor Flavio Pace per la Chiesa cattolica, il responsabile culturale dell’associazione islamica Al Houda Alvise Riccato, il rabbino Ariel Haddad per la Comunità ebraica di Trieste, la pastora Dorothea Muller della Tavola valdese per la chiesa metodista e per l’Istituto buddista italiano Soka Gakkai Anne Maria Haddad Tschabold.

Il Manifesto, scritto in italiano, sloveno, inglese, tedesco e friulano, si basa su dialogo e pluralismo, pratica della solidarietà e della cura comune, difesa dell’ambiente e della memoria per guardare al futuro. Il documento sancisce l’impegno delle comunità religiose e delle istituzioni locali a dare continuità al percorso avviato, dando vita a un Laboratorio interreligioso permanente.

