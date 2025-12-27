Firme per ridurre le salme del nuovo Tempio crematorio di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato organizzato al mercato di Viale Vat il primo banchetto organizzato dal Comitato di cittadini Beivars Vive!, che chiede di ridurre di quasi un terzo le cremazioni autorizzate nel nuovo Tempio crematorio di Udine.

Il forno, in costruzione in via Emilia, accanto al cimitero di Paderno è già a buon punto e sarà terminato entro febbraio.

La petizione, la cui prima firmataria è la consigliera del gruppo misto Antonella Gatta, punta a mobilitare i residenti di Chiavris, Paderno, Beivars e Godia per fermare il sovradimensionamento dell’impianto, ad oggi autorizzato a 8mila cremazioni l’anno. Troppe secondo il gruppo di residenti.