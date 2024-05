Cercò di nascondere 590mila euro al Fisco acquistando due Ferrari e una Porsche, condannato a oltre 3 anni di reclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Per occultare il proprio patrimonio ed evitare la riscossione forzata da parte del Fisco, acquistò due Ferrari 488 e una Porsche Macan da una società tedesca con il sistema del fleet management, così da avere la disponibilità dei bolidi pur non essendone titolare. Per questo il giudice Rossella Miele ha condannato Jeff Nicholas Friuli, 36 anni di Tavagnacco – figlio di Franco Friuli più noto con il nome di mago Aleff – a 3 anni e 3 mesi di reclusione per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Stando alle accuse, tra il 2010 e il 2017 aveva maturato un debito tribuitario di quasi un milione e 900mila euro tra imposte dirette e Iva. Nel triennio successivo comperò le tre auto di lusso per un corrispettivo di 590mila euro, sottrarendo così la somma al Fisco. Inoltre nel 2020, in qualità di titolare della società di servizi alla persona ‘Friuli International’ con sede a Udine, non registrò in contabilità le fatture relative alle automobili e non le fornì alla Guardia di finanza di San Giorgio di Nogaro durante una verifica fiscale.

“Una sentenza scioccante – commenta il difensore, l’avvocato Damijan Terpin -. Durante il dibattimento, lo stesso rappresentante della Guardia di Finanza che aveva effettuato le indagini (Lgt. Mormone), aveva espressamente dichiarato che all’epoca sui conti correnti intestati o riferibili al mio assistito c’era una liquidità ben superiore al debito tributario (ed almeno 5 volte superiore al valore delle autovetture). Quindi il mio cliente non ha occultato al Fisco alcunché, ma ha semplicemente speso una parte dei proventi della propria attività per l’acquisto delle auto. L’Agenzia delle Entrate per ben 10 anni era a conoscenza dell’entità dei proventi del mio cliente e delle cospicue giacenze sui suoi conti, ma mai ad oggi ha provveduto ad aggredirli. Inoltre – prosegue il legale – quelle auto non potevano entrare quali poste passive nella contabilità della società perché non inerenti all’attività della stessa ed il Friuli, correttamente consigliato dal commercialista, non lo fece, appunto non potendolo fare. Se avesse registrato le citate fatture come costi deducibili avrebbe commesso un reato. Non rientrando quindi le stesse tra le scritture obbligatorie, non aveva alcun obbligo né di registrarle, né di conservarle, né di esibirle a chicchessia. Eppure – conclude – è stato condannato per la mancata esibizione di scritture obbligatorie”. Scontato il ricorso in appello.