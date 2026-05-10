Fiume Stella in piena: travolte 4 canoe, in tre all’ospedale

Un tranquillo sabato di sport si è trasformato in attimi di paura lungo le sponde del fiume Stella. Un gruppo di venti canoisti bresciani, partiti in mattinata per una discesa di 18 chilometri verso la foce, è stato sorpreso dalla forza della corrente all’altezza di Rivarotta di Rivignano Teor.

Le piogge battenti degli ultimi giorni hanno gonfiato il corso d’acqua, aumentandone la portata in modo imprevedibile. La corrente, diventata improvvisamente impetuosa, ha spinto le imbarcazioni contro le rive: quattro canoe si sono ribaltate, scaraventando i passeggeri nelle acque fredde del fiume.

Mentre tre persone sono riuscite a raggiungere faticosamente la sponda a nuoto, un quarto escursionista è rimasto intrappolato su un piccolo isolotto al centro dell’alveo, impossibilitato a muoversi. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha recuperato l’uomo tramite l’uso del verricello.

L’allarme al 112 è scattato immediatamente: il timore iniziale che qualcuno dei partecipanti potesse essere stato trascinato via dalla corrente ha mobilitato massicciamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale della Sores. Fortunatamente, l’emergenza è rientrata nel giro di poco tempo. Il bilancio finale parla di un uomo e due donne trasferiti al pronto soccorso per accertamenti, ma nessuno di loro è condizioni gravi.