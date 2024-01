Fiumicello, in centinaia alla serata in ricordo di Regeni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Centinaia di fiaccole accese in silenzio per ben più di un minuto. E’ stato uno dei momenti più toccanti della serata di ieri, dedicata a Giulio Regeni nell’ottavo anniversario della sua scomparsa: la sua Fiumicello, con il sindaco Alessandro Dijust e l’assessore Eva Sfiligoi in prima linea, si è stretta attorno alla famiglia e in piazzale dei Tigli dalle 19 in poi è stato un susseguirsi di eventi: dalle riflessioni del governo dei giovani al flashmob successivo, fino, appunto, al silenzio, durato ben più di sessanta secondi, in ricordo del ricercatore torturato e ucciso in Egitto nel 2016. E a seguire una fiaccolata lungo le vie del paese conclusasi all’impianto di pattinaggio dove ha avuto luogo la serata “Parole, immagini, musica per Giulio”.

Tante le personalità di rilievo presenti ieri sera a Fiumicello, a partire dall’ex presidente della Camera Roberto Fico, fino al giornalista ed ex parlamentare Beppe Giulietti. La speranza di tutti è che si arrivi presto alla verità e alla giustizia per Giulio: un passo importante in questo senso potrebbe arrivare dal processo, la cui prima udienza è fissata in Corte d’Assise a Roma il prossimo 20 febbraio, che vede imputati quattro 007 egiziani accusati del sequestro, della tortura e della morte di Regeni.