Fiumicello: incendio in un campo, è visibile a km di distanza

Un incendio di vaste dimensioni è in corso in un campo a pochi passi dall’Isonzo sul territorio comunale di Fiumicello in località Isola Morosini. Da quanto si è potuto apprendere attorno alle 15.30 sterpaglie hanno preso fuoco per cause in corso di accertamento coinvolgendo anche alcuni trattori: le fiamme si sono rapidamente propagate nell’area a causa del forte vento ed un’intensa coltre di fumo è visibile a chilometri di distanza. Sul posto tre autopompe e tre autobotti dei Vigili del Fuoco e due elicotteri, il Drago dei Vigili del Fuoco e quello della Protezione Civile regionale. Sul posto anche la Polizia di Stato. Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina invita la cittadinanza a tenere chiuse le finestre fino alla fine delle operazioni di spegnimento.