Flashmob a Gorizia, difendiamo la Terapia Intensiva Cardiologica

“Cardiologia resti a Gorizia, abbiamo già dato”. Questo lo slogan dei cittadini, un centinaio circa, che questa mattina hanno manifestato dinanzi all’ospedale del capoluogo isontino – dopo essersi brevemente ritrovati in precedenza anche davanti al municipio – per chiedere che il reparto non perda la propria Unità di Terapia Intensiva, ritenuta fondamentale non solo per Cardiologia stessa, ma per l’operatività dell’intero nosocomio. Lo hanno fatto riempiendo di cuoricini, al ritmo di una nota canzone del momento, lo spazio antistante il San Giovanni di Dio.

ADELINO ADAMI

Tra le preoccupazioni dei manifestanti anche altri temi, come la sempre più marcata carenza di medici di base sul territorio.

ADELINO ADAMI