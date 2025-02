Fleximan colpisce ancora nel Medio Friuli, abbattuto un altro autovelox

Un nuovo danneggiamento nella notte è stato compiuto lungo la Pontebbana dal sedicente ‘Fleximan’ friulano. Questa volta ad essere stato demolito a colpi di flex è stato l’autovelox posizionato lungo la Statale 13, nel comune di Codroipo, in un tratto in cui il limite di velocità è di 90km/h. Il palo del rilevatore di velocità e i dispositivi elettronici sono stati trovati a terra al km 103+300 dagli agenti della Polizia locale. Del sabotaggio sono stati informati anche i carabinieri, intervenuti sul posto per un sopralluogo alla ricerca di indizi utili per identificare il misterioso vandalo.

Non si tratta del primo autovelox abbattuto nel Medio Friuli. Il 14 dicembre, infatti, sempre utilizzando una smerigliatrice, era stato distrutto il dispositivo fisso presente lungo la Ferrata (la SP 95), tra il comune di Bertiolo e quello di Varmo.