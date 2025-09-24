Flotilla attaccata, sit-in nei 4 capoluoghi del Fvg

Anche oggi, a Gorizia, Trieste, Pordenone e Udine si sono tenuti i presidi Pro Palestina contro le azioni condotte da Israele nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. A Udine, il sit-in si è tenuto in piazza Matteotti dalle 18 e ha visto partecipare alcuni politici, componenti di Fiom, Cigl, della società civile, oltre che del comitato Global Movement to Gaza.

La protesta di oggi era incentrata in particolare a difesa della ‘Global Sumud Flotilla’ attaccata la notte scorsa da diversi droni. 11 le imbarcazioni colpite, tutte italiane, inglesi o polacche. L’attacco alle barche in rotta verso Gaza con derrate alimentari e medicinali ha spinto il ministro alla Difesa Guido Crosetto a inviare una fregata della Marina militare italiana, per garantire assistenza ai passeggeri delle imbarcazioni. Una decisione, questa, presa avvisando Tel Aviv. Sugli attacchi alla flottiglia anche l’Onu ha chiesto un’indagine indipendente.

Sulla situazione a Gaza è arrivata anche la condanna dell’Ateneo di Udine. Questa la riflessione del Senato accademico:

“L’Università condanna con determinazione ogni atto di violenza e di terrorismo” e “ogni azione contraria al diritto internazionale”, come “sfollamento forzato, distruzione indiscriminata di edifici civili, impedimento all’accesso degli aiuti umanitari e uccisione di migliaia di civili innocenti”. E richiama “l’assoluta necessità di un immediato cessate il fuoco”, insieme a “corridoi umanitari sicuri, rispetto delle Convenzioni di Ginevra e liberazione di tutti gli ostaggi”.