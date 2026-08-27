Flussi cicloturistici, tre contabici tra le due Gorizie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il totem fisso si trova in Corso Italia lungo la pista ciclabile a pochi passi dal parco della Rimembranza. Gli altri due contabici sono mobili e sono stati posizionati al momento nei pressi del valico del Rafut ed in via degli Scogli, entrambi luoghi sul confine italo-sloveno. Si tratta dei dispositivi messi a terra dal Gect Go tra Gorizia e Nova Gorica grazie al progetto BorderLabs CE. L’obiettivo è monitorare e analizzare i flussi ciclistici tra le due città transfrontaliere e raccogliere dati utili allo sviluppo della mobilità sostenibile e delle infrastrutture ciclabili.

La volontà è quella di creare a cavallo del confine goriziano un vero e proprio modello integrato di turismo sostenibile su entrambi i lati dell’ex Cortina di Ferro.