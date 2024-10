Focolaio di aviaria in un allevamento di San Giorgio di Nogaro, scatta l’unità di crisi

Un focolaio di influenza aviaria in un allevamento di tacchini della bassa friulana, a San Giorgio di Nogaro, è stato individuato e prontamente isolato dal Servizio Prevenzione della Regione che ha riunito l’unità di crisi e ha disposto l’immediato isolamento del sito, attivando tutti i protocolli di sicurezza. “Per prima cosa – ha dichiarato l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi – è stata svolta un’indagine epidemiologica per tracciare i flussi di ingresso dell’agente patogeno nell’allevamento e per bloccare le possibilità di uscita da esso. Il sito è completamente isolato e tutti gli addetti sono dotati di dispositivi di protezione per operare in totale sicurezza”. In ogni caso le disposizioni normative obbligano all’abbattimento e allo smaltimento in sicurezza di tutti i capi dell’allevamento, alcune migliaia, per evitare qualsiasi possibilità di diffusione del contagio.

L’influenza aviaria è causata negli uccelli dal virus dell’influenza A e può presentarsi a bassa o alta patogenicità. Solitamente l’aviaria contagia gli uccelli selvatici che permettono al virus di propagarsi attraverso le feci. Normalmente gli uccelli selvatici sono portatori sani mentre il virus è molto contagioso e letale per gli animali di allevamento domestico: polli, anatre, tacchini.La situaizone di San Giorgio è costantemente monitorare per evitare l’espandersi del contagio

“Seguendo anche le indicazioni dell’OMS sul contenimento dell’influenza aviaria – ha sottolineato Riccardi – il Friuli Venezia Giulia ha attivato un accurato Piano di prevenzione che, come dimostra la tempestività dell’intervento su questo specifico caso, permette all’unità di crisi di agire con puntualità per contenere il contagio”. L’assessore ha aggiunto che in questo momento “la situazione è accuratamente monitorata, sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza. Siamo fiduciosi di riuscire a circoscrivere il contagio all’allevamento colpito”. GUARDA IL VIDEO