Fogliano Redipuglia, ladri in azione da alcuni giorni

Preoccupazione a Fogliano Redipuglia, presa di mira in questi ultimi giorni da almeno tre furti o tentati tali in abitazioni del territorio comunale. Il primo colpo è avvenuto in un condominio tra via Resistenza e via della Roia: i ladri sono riusciti a penetrare in orario pomeridiano in un appartamento salendo dalle terrazze sul retro dell’edificio. Un secondo episodio si è verificato in paese in orario invece notturno, mentre nell’ultimo caso, verificatosi nella mattinata di ieri, il tentativo di furto non è riuscito sebbene siano stati fatti dei danni ad un infisso della casa in cui i malviventi hanno provato ad introdursi. Su tutti questi episodi indagano i Carabinieri.