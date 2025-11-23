Folla alla messa per Quirin e Guerrina a Giassico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La piccola chiesa di Santo Stefano Protomartire nel borgo di Giassico di Cormons era stracolma di gente questa mattina per la messa, officiata dal parroco monsignor Stefano Goina, dedicata a Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj, le due vittime della frana di Brazzano. Erano tutti lì per omaggiare l’83enne ed il giovane originario della Baviera, a partire dalle rispettive famiglie, che hanno ricevuto il caloroso affetto di amici e conoscenti. La funzione ha visto la presenza del coro parrocchiale in cui cantava Guerrina, mentre in rappresentanza della città di Cormons c’erano il vicesindaco Fabio Russiani, l’assessore al sociale Antonetta Fazi e la consigliera comunale di minoranza Lucia Toros. C’è chi ha dovuto seguire la messa dal sagrato della chiesa, proprio perché all’interno non c’era spazio per poter accogliere tutti. L’indagine intanto sul disastro di Brazzano va avanti, e si attende lo svolgimento delle autopsie sui corpi dei due sfortunati vicini di casa prima che la Procura autorizzi lo svolgimento dei funerali.