Cronaca

Folla nelle piazze del Fvg per festeggiare il Capodanno

C'è chi ha scelto di iniziare il 2026 osservando lo spettacolo dall'alto....
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Questa è la meraviglia del Friuli la notte di Capodanno dall’alto del monte Cumieli in territorio di Gemona del Friuli. Ma i primi momenti del 2026 sono stati un’emozione per tutti coloro che hanno vissuto l’arrivo del nuovo anno all’aperto. Tante le piazze dove si è festeggiato: molto atteso era lo spettacolo di Gorizia, che saluta un 2025 sinonimo di Capitale europea della Cultura. Nelle immagini di Alessandro Bonfanti i momenti del passaggio tra un anno e l’altro.

Tra le piazze più belle della regione, Palmanova ha salutato il nuovo anno in Piazza Grande, con un dj set di Michele Poletto, che ha fatto ballare tutti prima del brindisi di mezzanotte sotto la Loggia e al successivo spettacolo pirotecnico.

