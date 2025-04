Folla oceanica per Papa Francesco: oltre 200mila persone al suo funerale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 200mila persone hanno partecipato, tra piazza San Pietro e via della Conciliazione questa mattina ai funerali di Papa Francesco, che ha raggiunto la casa del Padre lunedì scorso. Un fiume di fedeli, tra i quali anche centinaia di friulani, che hanno voluto salutare per l’ultima volta papa Bergoglio, l’uomo venuto dalla fine del mondo per guidare la Chiesa, e che nei giorni scorsi sono sfilati davanti al suo feretro per restare qualche secondo in preghiera davanti al Santo Padre, aspettando in fila anche per ore il proprio turno.

Un papa che ha scelto la strada dell’umiltà per il suo ultimo viaggio: un funerale di un pastore e discepolo di Cristo e non di un potente della Terra. Un bara di noce posata a terra, non su un catafalco, nella quale è stato chiuso a volto coperto con le scarpe di ogni giorno, alcune monete coniate durante il suo pontificato e il rogito.

In piazza San Pietro anche le oltre 180 delegazioni straniere giunte a Roma da ogni parte del mondo. In prima fila le autorità italiane, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella assieme alla premier Giorgia Meloni, e Javier Milei, presidente della repubblica argentina, Paese di provenienza di papa Francesco. Tanti i leader giunti in Vaticano: dal presidente statunitense Donald Trump a quello francese Emmanuel Macrone, dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Numerosi i reali cattolici e no intervenuti alle esequie, come Felipe di Spagna e i sovrani di Norvegia, Svezia, Olanda, Belgio. Solo per citare alcuni tra i 12 sovrani regnanti, i 52 capi di Stato, i 14 capi di governo e gli oltre 30 ministri convenuti davanti alla Basilica di San Pietro.

Per un giorno, dunque, Roma e il Vaticano sono stati il centro del mondo. Grande lo sforzo per garantire la sicurezza: oltre 4mila agenti delle forze dell’ordine, 2.000 vigili urbani, 4mila volontari, e le forze armate, coordinate dall’intelligence.

Al termine della funzione, cominciata alle 10 e finita due ore dopo, il feretro di papa Francesco è stato riportato all’interno della Basilica, per poi essere trasportato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per l’inumazione. Un percorso che si è snodato tra le vie della città eterna in mezzo a un vero e proprio mare di fedeli, composto da centinaia di migliaia di persone.