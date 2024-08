Folle inseguimento in A23, fermato dopo 30 chilometri: era ubriaco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un inseguimento a tutta velocità. Sono da poco passate le 22 di venerdì sera quando in A23, nel tratto da Tarvisio verso Udine, una pattuglia della Polstrada di Amaro, nei pressi di Moggio Udinese, intercetta una Mini Cooper che stava procedendo con andatura irregolare.

Quando gli agenti stanno per affiancare il veicolo ed intimare l’alt, il conducente, un cittadino friulano di 47 anni, residente in Slovenia, finge di accostare ma poi riparte bruscamente iniziando una fuga a velocità elevatissima, che viene interrotta dopo oltre 30 chilometri, all’altezza di Treppo Grande, quando i poliziotti riescono a bloccare in sicurezza il mezzo.

L’uomo, sottoposto alla prova etilometrica, è risultato positivo con valori due volte oltre il limite consentito. Numerose poi le violazioni amministrative che gli sono state elevate per le pericolose manovre messe in atto per evitare il controllo. Sono in corso, inoltre, le verifiche sulla titolarità della patente di guida estera non esibita.

Intanto ieri notte personale della Polstrada e della Questura di Udine ha messo in campo, all’altezza della barriera autostradale di Latisana, un programma di controlli finalizzato alla repressione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti.

Su 170 automobilisti controllati, due sono risultati positivi all’alcoltest con valori superiori ai limiti previsti.

Nei loro confronti è scattato il ritiro della patente di guida con tanto di denuncia alla Procura.