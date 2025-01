Fondazione Gimbe: in Fvg ci sono più medici e infermieri, ma pagati meno

Crisi senza precedenti per il il personale sanitario in Italia. A confermarlo arrivano anche i dati forniti dalla Fondazione Gimbe in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’“Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie”. I numeri elencati dal presidente Nino Cartabellotta sono impietosi e indicano com ei più colpiti siano stati i redditi dei professionisti, che hanno visto perdere 28 miliardi di euro in 11 anni, più della metà solo nel periodo 2020-2024. Insomma la sanità ha tagliato in modo particolare sugli stipendi

Di contro, per fronteggiare la fuga di medici e infermieri nel 2023 è raddoppiata la spesa per i “gettonisti”. Nel 2020 il valore era di 124 milioni, per poi risalire negli anni 2021-2022, fino a raggiungere, nel solo periodo gennaio-agosto 2023, i 476 milioni di euro.

Nel 2022, ultimo dato disponibile, i medici che lavoravano nelle strutture sanitarie erano 124.296: 101.827 come dipendenti del Sistema sanitario e 22.469 come dipendenti delle strutture equiparate, mentre gli infermieri erano 302.841: 268.013 nel sistema sanitario e 34.828 come dipendenti delle strutture equiparate.

Quanto al Friuli Venezia Giulia sono presenti 17,3 unità di personale dipendente del Sistema sanitario nazionale ogni 1.000 abitanti (superiori alla media in Italia che è di 11,6). In regione la spesa pro-capite per il personale dipendente nel 2023 è stata di 889 euro, al di sopra della media italiana italiana che si ferma a 672 euro.

Se ai cittadini del Friuli Venezia Giulia va meglio, i professionisti hanno di che lamentarsi visto che in regione, la spesa per unità di personale dipendente del sistema sanitario, nel 2022, è stata è di 50.581 euro, a fronte di una media nazionale di 57.140 euro.

“La crisi del personale sanitario – spiega Cartabellotta – non è solo una questione economica, ma una priorità cruciale. Liste di attesa interminabili, pronto soccorso affollati, impossibilità di trovare un medico di famiglia hanno un comune denominatore: la carenza di professionisti sanitari, la loro disaffezione e il progressivo abbandono del sistema sanitario nazionale. È urgente rilanciare le politiche sul capitale umano per valorizzare la colonna portante della sanità pubblica, innovando i processi di formazione e valutazione delle competenze professionali. Senza questi interventi – conclude – il sistema sanitario nazionale non sarà in grado di garantire universalmente il diritto alla tutela della salute, rendendo vano qualsiasi tentativo di arginare questa crisi”.