Fondi negati al docu su Regeni, Giuli da fuori i dirigenti del Mic

Il ministro Giuli ha fatto piazza pulita tra lo staff del Mic. Dopo l’indignazione espressa il 5 maggio al Quirinale sul caso dei finanziamenti pubblici negati al docufilm su Giulio Regeni — “Mai più”, aveva dichiarato in quell’occasione — il ministro della Cultura Alessandro Giuli è passato dalle parole ai fatti. Secondo quanto anticipato dal Corriere, il ministro ha firmato i decreti di revoca per gli incarichi del responsabile della segreteria tecnica Emanuele Merlino e della capo della segreteria personale Elena Proietti. Alla base della decisione ci sono la mancata vigilanza sul caso Regeni e l’assenza alla missione del ministro a New York dello scorso mese.