Fondo per rilanciare le attività a Udine entro fine autunno

Poco dopo aver partecipato alla riunione del Cal, il vicesindaco e assessore allo sviluppo economico di Udine, Alessandro Venanzi, ha presenziato all’incontro organizzato sul Fondo da un milione e mezzo di euro che il Comune di Udine varerà a fine autunno per favorire nuove aperture nel centro storico e nei quartieri, recuperando possibilmente locali e negozi sfitti.

Al tavolo erano presenti i rappresentanti delle categorie economiche, i coordinatori dei Consigli di quartiere e il manager del Distretto del commercio Guido Caufin. Durante il confronto, si è discusso per affinare le linee guida e i codici ATECO delle attività da privilegiare.